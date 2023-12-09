Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 25,69 ile KT Portföy Kuveyt Türk Yabancı Katılım Serbest Özel Fon oldu. Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kamu Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,68'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve Emeklilik Fonlarında Haftanın En Fazla Kaybettirenleri Belli Oldu

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 61,56 ile A1 Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,64 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: