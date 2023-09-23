Yatırım ve Emeklilik Fonlarında Haftanın En Fazla Kaybettirenleri Belli Oldu

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 9,34 ile 'Hedef Portföy Has-Kar Serbest (TL) Özel Fon' oldu. 'Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu' ise yüzde 4,35'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 25,58 ile "Azimut Portföy Ac Serbest Özel Fon" oldu.

"HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Inveo Portföy Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" ise yüzde 6,84 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: