Yatırım ve Emeklilik Fonlarında Haftanın En Fazla Kaybettirenleri Belli Oldu
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 28,37 ile 'Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)' oldu. Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,37'lik düşüşle en çok kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 28,37 ile "Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,37'lik düşüşle en çok kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
(Bitti)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|27,281659
|-28,37
|HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
|199,789875
|-16,23
|INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,747008
|-9,67
|İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
|4,607323
|-6,43
|AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
|0,197775
|-6,40
|HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|297,990344
|-6,27
|AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|111,045925
|-5,83
|AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU
|2,831372
|-5,77
|İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
|2,8822
|-5,67
|GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
|2,587675
|-5,62
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,176776
|-2,37
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,030672
|-2,06
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,187117
|-2,05
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,16694
|-2,01
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,016526
|-1,92
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,018805
|-1,79
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,113081
|-1,77
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,198761
|-1,73
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,098739
|-1,63
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,151998
|-1,48
Kaynak: AA / Ekonomi