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Yatırım ve Emeklilik Fonlarında Haftanın En Fazla Kaybettirenleri Belli Oldu

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Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 28,37 ile 'Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)' oldu. Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,37'lik düşüşle en çok kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 28,37 ile "Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,37'lik düşüşle en çok kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)27,281659-28,37
HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)199,789875-16,23
INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,747008-9,67
İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON4,607323-6,43
AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,197775-6,40
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)297,990344-6,27
AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)111,045925-5,83
AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU2,831372-5,77
İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON2,8822-5,67
GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU2,587675-5,62
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,176776-2,37
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,030672-2,06
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,187117-2,05
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,16694-2,01
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,016526-1,92
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,018805-1,79
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,113081-1,77
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,198761-1,73
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,098739-1,63
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,151998-1,48
(Bitti)

Kaynak: AA / Ekonomi

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