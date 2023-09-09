Yatırım ve Emeklilik Fonlarında Haftanın En Fazla Kaybettirenleri Belli Oldu

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 28,37 ile 'Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)' oldu. Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,37'lik düşüşle en çok kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 28,37 ile "Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,37'lik düşüşle en çok kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: