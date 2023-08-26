Yatırım ve Emeklilik Fonlarında Haftanın En Fazla Kaybettirenleri Belli Oldu
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 25,11 ile 'Azimut Portföy Bulut Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)' oldu. QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,44'lük düşüşle en çok kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 39,97 ile Inveo Portföy Everest Serbest Fon oldu.
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise 10,54'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Sürecek)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
|11,578857
|39,97
|QİNVEST PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,699733
|22,78
|INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,928671
|14,94
|ZİRAAT PORTFÖY ONUNCU SERBEST (TL) FON
|1,666595
|14,44
|INVEO PORTFÖY ARİSTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FON
|2,584802
|14,14
|HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|9,400478
|13,34
|AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|99,239274
|12,77
|AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON
|3,169178
|11,45
|DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|414,744455
|10,99
|A1 PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|3,888614
|10,98
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,035263
|10,54
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,078792
|7,89
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,096966
|5,98
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,047432
|5,13
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,032269
|4,05
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,527536
|3,30
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,070077
|3,27
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,025898
|3,27
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,153205
|3,10
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,031386
|3,10
Kaynak: AA / Ekonomi