Yatırım ve Emeklilik Fonlarında Haftanın En Fazla Kaybettirenleri Belli Oldu

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 25,11 ile 'Azimut Portföy Bulut Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)' oldu. QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,44'lük düşüşle en çok kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 39,97 ile Inveo Portföy Everest Serbest Fon oldu.

Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise 10,54'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: