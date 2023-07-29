Üye Girişi
Haberler

Yatırım ve Emeklilik Fonlarında Haftanın En Fazla Kaybettirenleri Belli Oldu

Ekonomi Haberleri

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 48,62 ile A1 Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,05'lik düşüşle en çok kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON), ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON, TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON, INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST (TL) FON, INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON, MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON, AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU, DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON, YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU, AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU. Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, HDI FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu, MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 48,62 ile "A1 Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,05'lik düşüşle en çok kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)4,097228-48,62
ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON4,890377-13,92
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON3,941313-13,53
INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST (TL) FON4,7109-11,54
INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON2,608281-3,67
MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON10,517098-3,15
AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU2,488395-2,84
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON26,771482-2,43
YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU3,005391-2,31
AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU3,03744-2,18
Emeklilik Fonu Haftalık KaybettirenlerFon FiyatıGetiri (%)
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,031755-1,05
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,122442-0,78
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,101299-0,38
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,036362-0,32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,034329-0,29
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,066444-0,29
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,184578-0,23
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,057521-0,21
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,189637-0,21
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,017158-0,19
(Bitti)

Kaynak: AA / Ekonomi

kar Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title