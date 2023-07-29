Yatırım ve Emeklilik Fonlarında Haftanın En Fazla Kaybettirenleri Belli Oldu

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 48,62 ile A1 Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,05'lik düşüşle en çok kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON), ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON, TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON, INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST (TL) FON, INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON, MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON, AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU, DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON, YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU, AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU. Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, HDI FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu, MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu.