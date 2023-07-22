Yatırım ve Emeklilik Fonlarında Haftanın En Fazla Kaybettirenleri Belli Oldu
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Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 25,69 ile 'Deniz Portföy ORS Serbest Özel Fon' oldu. FİBA Emeklilik ve Hayat AŞ Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,84'lük düşüşle en çok kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 25,69 ile "Deniz Portföy ORS Serbest Özel Fon" oldu.
FİBA Emeklilik ve Hayat AŞ Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,84'lük düşüşle en çok kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|DENİZ PORTFÖY ORS SERBEST ÖZEL FON
|41,829544
|-25,69
|DENİZ PORTFÖY GÜL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|30,241733
|-13,32
|INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST (TL) FON
|5,325567
|-8,26
|HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|6,648041
|-5,39
|HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|269,384172
|-4,83
|HEDEF PORTFÖY HAS-KAR SERBEST (TL) ÖZEL FON
|6,272479
|-4,64
|DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|328,627099
|-3,93
|ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
|1,529
|-3,21
|İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,798656
|-2,33
|AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
|0,332524
|-2,24
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,053472
|-1,84
|FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,03648
|-0,34
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,123399
|-0,20
(Bitti)
Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi