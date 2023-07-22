Yatırım ve Emeklilik Fonlarında Haftanın En Fazla Kaybettirenleri Belli Oldu

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 25,69 ile 'Deniz Portföy ORS Serbest Özel Fon' oldu. FİBA Emeklilik ve Hayat AŞ Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,84'lük düşüşle en çok kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 25,69 ile "Deniz Portföy ORS Serbest Özel Fon" oldu.

FİBA Emeklilik ve Hayat AŞ Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,84'lük düşüşle en çok kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: