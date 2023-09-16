Yatırım ve Emeklilik Fonlarında Bu Hafta En Fazla Kaybettiren Fonlar Belli Oldu

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 36,34 ile QNB Finans Portföy Sadil Serbest (Döviz) Özel Fon oldu. HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Standart Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,35'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 21,65 ile Ziraat Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon oldu.

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,95 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: