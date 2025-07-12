Yatırım ve Emeklilik Fonları Haftalık Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,76, BES fonları yüzde 0,77 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,36 ile "Borsa Yatırım Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,31 ile "Endeks"te görülürken, düşen fon bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (% )Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 0,76 1577 208 Borsa Yatırım Fonları 1,36 24 1 Borçlanma Araçları Fonları 0,47 64 17 Fon Sepeti Fonları 0,84 77 4 Hisse Senedi Fonları 1,25 148 12 Karma ve Değişken Fonlar 0,88 138 16 Katılım Fonları 0,80 71 3 Kıymetli Maden Fonları 0,19 18 3 Para Piyasası Fonları 0,89 69 0 Serbest Fon 0,69 992 153 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,77 365 31 Başlangıç Fonları 0,94 10 0 Borçlanma Araçları 0,04 25 20 Değişken 0,90 137 6 Devlet Katkısı 0,36 12 0 Endeks 1,31 5 0 Fon Sepeti Fonu 0,78 18 3 Hisse Senedi 1,24 33 0 Karma 0,86 9 0 Katılım 1,11 36 0 Kıymetli Madenler 0,31 15 0 OKS Katılım 0,84 24 0 OKS Standart 0,30 10 0 Para Piyasası 0,95 13 0 Standart 0,18 11 2 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,11 3 0

(Sürecek)