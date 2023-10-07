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Yatırım ve BES Fonlarının Haftalık Performansı

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Bu hafta yatırım fonları ortalama 1,29, BES fonları yüzde 1,63 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,74 ile 'Hisse Senedi Fonları', en çok gerileyen yüzde 1,61 ile 'Kıymetli Maden Fonları' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,12 ile 'Hisse Senedi', tek gerileyen yüzde 1,67 ile 'Kıymetli Madenler' olarak gerçekleşti. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Bu hafta yatırım fonları ortalama 1,29, BES fonları yüzde 1,63 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,74 ile "Hisse Senedi Fonları", en çok gerileyen yüzde 1,61 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,12 ile "Hisse Senedi", tek gerileyen yüzde 1,67 ile "Kıymetli Madenler" olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 1,291131163
Borsa Yatırım Fonları1,85164
Borçlanma Araçları Fonları0,71683
Fon Sepeti Fonları-0,473930
Hisse Senedi Fonları3,74955
Karma ve Değişken Fonlar1,2410017
Katılım Fonları0,30319
Kıymetli Maden Fonları-1,61015
Para Piyasası Fonları0,66460
Serbest Fon1,3475284
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,6335224
Başlangıç Fonları0,54100
Borçlanma Araçları0,44433
Değişken2,361401
Devlet Katkısı1,95120
Endeks3,7540
Fon Sepeti Fonu1,25140
Hisse Senedi4,12320
Karma1,3981
Katılım0,68273
Kıymetli Madenler-1,67015
OKS Katılım0,67231
OKS Standart1,44100
Para Piyasası0,45130
Standart1,35130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,9930
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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