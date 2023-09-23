Yatırım ve BES Fonlarının Haftalık Performansı

Bu hafta yatırım fonları değişim göstermezken, BES fonları yüzde 0,19 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,62 ile 'Para Piyasası Fonları', en çok gerileyen yüzde 0,82 ile 'Karma ve Değişken Fonlar' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 5,91 ile 'Yaşam Döngüsü/Hedef Fon', en çok gerileyen yüzde 1,30 ile 'Hisse Senedi' olarak gerçekleşti. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları da verilmiştir.

Bu hafta yatırım fonları değişim göstermezken, BES fonları yüzde 0,19 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,62 ile "Para Piyasası Fonları", en çok gerileyen yüzde 0,82 ile "Karma ve Değişken Fonlar" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 5,91 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon", en çok gerileyen yüzde 1,30 ile "Hisse Senedi" olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: