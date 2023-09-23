Yatırım ve BES Fonlarının Haftalık Performansı
Bu hafta yatırım fonları değişim göstermezken, BES fonları yüzde 0,19 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,62 ile 'Para Piyasası Fonları', en çok gerileyen yüzde 0,82 ile 'Karma ve Değişken Fonlar' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 5,91 ile 'Yaşam Döngüsü/Hedef Fon', en çok gerileyen yüzde 1,30 ile 'Hisse Senedi' olarak gerçekleşti. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları da verilmiştir.
Bu hafta yatırım fonları değişim göstermezken, BES fonları yüzde 0,19 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,62 ile "Para Piyasası Fonları", en çok gerileyen yüzde 0,82 ile "Karma ve Değişken Fonlar" oldu.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 5,91 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon", en çok gerileyen yüzde 1,30 ile "Hisse Senedi" olarak gerçekleşti.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Haftalık Yatırım Fonları İstatistikleri
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
|Yatırım Fonları
|0,00
|806
|464
|Borsa Yatırım Fonları
|0,12
|8
|11
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,36
|62
|9
|Fon Sepeti Fonları
|-0,32
|28
|41
|Hisse Senedi Fonları
|-0,20
|33
|68
|Karma ve Değişken Fonlar
|-0,85
|35
|82
|Katılım Fonları
|0,38
|34
|6
|Kıymetli Maden Fonları
|1,00
|15
|0
|Para Piyasası Fonları
|0,62
|46
|0
|Serbest Fon
|0,08
|553
|258
|Haftalık BES İstatistikleri
|Emeklilik Fonları
|-0,19
|156
|221
|Başlangıç Fonları
|0,73
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|0,21
|35
|11
|Değişken
|-0,25
|52
|90
|Devlet Katkısı
|-0,51
|1
|11
|Endeks
|-1,21
|1
|3
|Fon Sepeti Fonu
|-0,28
|2
|12
|Hisse Senedi
|-1,30
|2
|30
|Karma
|-0,71
|1
|8
|Katılım
|-0,90
|4
|26
|Kıymetli Madenler
|1,18
|15
|0
|OKS Katılım
|-0,14
|12
|12
|OKS Standart
|-0,16
|2
|8
|Para Piyasası
|0,69
|13
|0
|Standart
|-0,37
|3
|10
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|5,91
|3
|0