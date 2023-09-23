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Yatırım ve BES Fonlarının Haftalık Performansı

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Bu hafta yatırım fonları değişim göstermezken, BES fonları yüzde 0,19 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,62 ile 'Para Piyasası Fonları', en çok gerileyen yüzde 0,82 ile 'Karma ve Değişken Fonlar' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 5,91 ile 'Yaşam Döngüsü/Hedef Fon', en çok gerileyen yüzde 1,30 ile 'Hisse Senedi' olarak gerçekleşti. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları da verilmiştir.

Bu hafta yatırım fonları değişim göstermezken, BES fonları yüzde 0,19 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,62 ile "Para Piyasası Fonları", en çok gerileyen yüzde 0,82 ile "Karma ve Değişken Fonlar" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 5,91 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon", en çok gerileyen yüzde 1,30 ile "Hisse Senedi" olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları İstatistikleri

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 0,00806464
Borsa Yatırım Fonları0,12811
Borçlanma Araçları Fonları0,36629
Fon Sepeti Fonları-0,322841
Hisse Senedi Fonları-0,203368
Karma ve Değişken Fonlar-0,853582
Katılım Fonları0,38346
Kıymetli Maden Fonları1,00150
Para Piyasası Fonları0,62460
Serbest Fon0,08553258
Haftalık BES İstatistikleri

Emeklilik Fonları -0,19156221
Başlangıç Fonları0,73100
Borçlanma Araçları0,213511
Değişken-0,255290
Devlet Katkısı-0,51111
Endeks-1,2113
Fon Sepeti Fonu-0,28212
Hisse Senedi-1,30230
Karma-0,7118
Katılım-0,90426
Kıymetli Madenler1,18150
OKS Katılım-0,141212
OKS Standart-0,1628
Para Piyasası0,69130
Standart-0,37310
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon5,9130
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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