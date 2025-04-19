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Yatırım ve BES Fonları Haftalık Verilere Göre Yükseliş Gösterdi

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,12, BES fonları ise yüzde 0,51 değer kazandı. En fazla artış kıymetli maden fonlarında görüldü.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,12, BES fonları yüzde 0,51 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 6,11 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 6,12 ile "Kıymetli Madenler"de görüldü, en çok gerileyen fon yüzde 1,52 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları1,121390308
Borsa Yatırım Fonları0,001112
Borçlanma Araçları Fonları0,196216
Fon Sepeti Fonları1,496811
Hisse Senedi Fonları0,168666
Karma ve Değişken Fonlar0,6811439
Katılım Fonları1,71624
Kıymetli Maden Fonları6,11180
Para Piyasası Fonları0,83660
Serbest Fon1,25914172
Haftalık Emeklilik Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Emeklilik Fonları0,51250134
Başlangıç Fonları0,81100
Borçlanma Araçları0,112520
Değişken0,4510634
Devlet Katkısı-1,01111
Endeks-1,5213
Fon Sepeti Fonu0,98134
Hisse Senedi0,051319
Karma1,0663
Katılım0,301619
Kıymetli Madenler6,12140
OKS Katılım0,52231
OKS Standart-0,4019
Para Piyasası0,81130
Standart-0,84210
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,8330
(Sürecek)

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Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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