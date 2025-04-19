Yatırım ve BES Fonları Haftalık Verilere Göre Yükseliş Gösterdi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,12, BES fonları yüzde 0,51 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 6,11 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 6,12 ile "Kıymetli Madenler"de görüldü, en çok gerileyen fon yüzde 1,52 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: