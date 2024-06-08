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Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,27, BES fonları yüzde 0,36 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 0,97 ile 'Para Piyasası Fonları' gösterirken, en çok gerileyen fon yüzde 1,07 ile 'Borsa Yatırım Fonları' oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,15 ile 'Yaşam Döngüsü/Hedef Fon'unda görülürken, en çok gerileyen fon yüzde 2,21 ile 'Endeks' oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,27, BES fonları yüzde 0,36 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 0,97 ile "Para Piyasası Fonları" gösterirken, en çok gerileyen fon yüzde 1,07 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,15 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon"unda görülürken, en çok gerileyen fon yüzde 2,21 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 0,27936534
Borsa Yatırım Fonları-1,07614
Borçlanma Araçları Fonları0,86711
Fon Sepeti Fonları-0,124429
Hisse Senedi Fonları-0,185363
Karma ve Değişken Fonlar0,7210031
Katılım Fonları0,43447
Kıymetli Maden Fonları0,07134
Para Piyasası Fonları0,97500
Serbest Fon0,21561399
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,36272107
Başlangıç Fonları0,94100
Borçlanma Araçları0,75451
Değişken0,4110338
Devlet Katkısı0,0675
Endeks-2,2113
Fon Sepeti Fonu0,73141
Hisse Senedi-0,171121
Karma0,0763
Katılım-0,35725
Kıymetli Madenler0,17123
OKS Katılım0,33186
OKS Standart0,74100
Para Piyasası0,95130
Standart0,62121
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon3,1530
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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