Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,13, BES fonları ortalama yüzde 2,15 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 3,97 ile "Borsa Yatırım Fonları" gösterirken, tek gerileyen fon yüzde 0,78 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 5,95 ile "Endeks"te görülürken, tek gerileyen fon yüzde 0,89 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: