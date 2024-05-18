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Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,67, BES fonları ortalama yüzde 0,99 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 2,24 ile 'Kıymetli Maden Fonları' gösterirken, gerileyen fon bulunmuyor. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,13 ile 'Endeks'te görülürken, gerileyen fon bulunmuyor.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,67, BES fonları ortalama yüzde 0,99 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 2,24 ile "Kıymetli Maden Fonları" gösterirken, gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,13 ile "Endeks"te görülürken, gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 0,671219232
Borsa Yatırım Fonları0,17128
Borçlanma Araçları Fonları0,87700
Fon Sepeti Fonları1,89730
Hisse Senedi Fonları0,959124
Karma ve Değişken Fonlar1,2411912
Katılım Fonları1,22464
Kıymetli Maden Fonları2,24161
Para Piyasası Fonları0,96500
Serbest Fon0,37754191
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,9935227
Başlangıç Fonları0,96100
Borçlanma Araçları0,94460
Değişken1,041338
Devlet Katkısı1,07120
Endeks2,1340
Fon Sepeti Fonu1,32141
Hisse Senedi0,79266
Karma1,4590
Katılım0,49239
Kıymetli Madenler2,05150
OKS Katılım0,34213
OKS Standart1,39100
Para Piyasası0,97130
Standart1,08130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,8230
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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