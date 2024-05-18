Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,67, BES fonları ortalama yüzde 0,99 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 2,24 ile "Kıymetli Maden Fonları" gösterirken, gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,13 ile "Endeks"te görülürken, gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: