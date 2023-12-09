Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,27 yükseliş kaydederken, BES fonları yüzde 0,59 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,74 ile 'Para Piyasası Fonları' olurken, en çok gerileyen fon ise yüzde 0,12 ile 'Hisse Senedi Fonları' oldu. BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,78 ile 'OKS Standart' oldu, en çok gerileyen fon ise yüzde 0,43 ile 'Katılım' olarak gerçekleşti. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Haftalık Yatırım Fonları: Fon Kategori, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren (Adet). Haftalık Emeklilik Fonları: Emeklilik Fonları, 0,59, 301, 75.

Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,27 yükseliş kaydederken, BES fonları yüzde 0,59 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,74 ile "Para Piyasası Fonları" olurken, en çok gerileyen fon ise yüzde 0,12 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,78 ile "OKS Standart" oldu, en çok gerileyen fon ise yüzde 0,43 ile "Katılım" olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: