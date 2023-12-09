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Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

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Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,27 yükseliş kaydederken, BES fonları yüzde 0,59 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,74 ile 'Para Piyasası Fonları' olurken, en çok gerileyen fon ise yüzde 0,12 ile 'Hisse Senedi Fonları' oldu. BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,78 ile 'OKS Standart' oldu, en çok gerileyen fon ise yüzde 0,43 ile 'Katılım' olarak gerçekleşti. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Haftalık Yatırım Fonları: Fon Kategori, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren (Adet). Haftalık Emeklilik Fonları: Emeklilik Fonları, 0,59, 301, 75.

Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,27 yükseliş kaydederken, BES fonları yüzde 0,59 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,74 ile "Para Piyasası Fonları" olurken, en çok gerileyen fon ise yüzde 0,12 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,78 ile "OKS Standart" oldu, en çok gerileyen fon ise yüzde 0,43 ile "Katılım" olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 0,271022307
Borsa Yatırım Fonları-0,08911
Borçlanma Araçları Fonları0,99710
Fon Sepeti Fonları-0,344922
Hisse Senedi Fonları-0,125650
Karma ve Değişken Fonlar0,569030
Katılım Fonları0,47385
Kıymetli Maden Fonları0,58160
Para Piyasası Fonları0,74450
Serbest Fon0,23657200
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,5930175
Başlangıç Fonları0,79100
Borçlanma Araçları1,06451
Değişken0,4210436
Devlet Katkısı1,78120
Endeks-0,0822
Fon Sepeti Fonu0,45132
Hisse Senedi0,352210
Karma1,0290
Katılım-0,431317
Kıymetli Madenler0,67141
OKS Katılım0,32186
OKS Standart1,78100
Para Piyasası0,81130
Standart1,68130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,6730
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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