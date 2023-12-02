Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,43 yükseliş kaydederken, BES fonları yüzde 0,61 değer kazandı. En fazla yükselen fonlar 'Kıymetli Maden Fonları' ve 'Kıymetli Madenler' oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,43 yükseliş kaydederken, BES fonları yüzde 0,61 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,54 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, tek gerileyen fon ise yüzde 0,02 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 2,83 ile "Kıymetli Madenler" oldu, tek gerileyen fon ise yüzde 0,39 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon" olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: