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Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

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Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,43 yükseliş kaydederken, BES fonları yüzde 0,61 değer kazandı. En fazla yükselen fonlar 'Kıymetli Maden Fonları' ve 'Kıymetli Madenler' oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,43 yükseliş kaydederken, BES fonları yüzde 0,61 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,54 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, tek gerileyen fon ise yüzde 0,02 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 2,83 ile "Kıymetli Madenler" oldu, tek gerileyen fon ise yüzde 0,39 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon" olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 0,431105231
Borsa Yatırım Fonları1,48164
Borçlanma Araçları Fonları0,66701
Fon Sepeti Fonları1,36674
Hisse Senedi Fonları-0,026144
Karma ve Değişken Fonlar0,789723
Katılım Fonları0,80375
Kıymetli Maden Fonları2,54160
Para Piyasası Fonları0,72450
Serbest Fon0,26712154
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,6131561
Başlangıç Fonları0,64100
Borçlanma Araçları0,77460
Değişken0,389842
Devlet Katkısı1,13120
Endeks0,1831
Fon Sepeti Fonu0,64132
Hisse Senedi0,18248
Karma0,9090
Katılım0,54255
Kıymetli Madenler2,83150
OKS Katılım0,58240
OKS Standart0,69100
Para Piyasası0,73130
Standart0,74130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,3903
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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