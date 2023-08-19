Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,36, BES fonları yüzde 1,96 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,39 ile 'Hisse Senedi Fonları' olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,39 ile 'Fon Sepeti Fonları' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,04 ile 'Endeks' iken, tek gerileyen yüzde 0,19 ile 'Fon Sepeti Fonu' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Yatırım Fonları: 1,36 getiri, 934 kazandıran fon, 326 kaybettiren fon. BES Fonları: 1,96 getiri, 321 kazandıran fon, 56 kaybettiren fon.