Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,36, BES fonları yüzde 1,96 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,39 ile 'Hisse Senedi Fonları' olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,39 ile 'Fon Sepeti Fonları' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,04 ile 'Endeks' iken, tek gerileyen yüzde 0,19 ile 'Fon Sepeti Fonu' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Yatırım Fonları: 1,36 getiri, 934 kazandıran fon, 326 kaybettiren fon. BES Fonları: 1,96 getiri, 321 kazandıran fon, 56 kaybettiren fon.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,36, BES fonları yüzde 1,96 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,39 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,39 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,04 ile "Endeks" iken, tek gerileyen yüzde 0,19 ile "Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Yatırım Fonları
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
|Yatırım Fonları
|1,36
|934
|326
|Borsa Yatırım Fonları
|2,00
|11
|5
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,73
|58
|14
|Fon Sepeti Fonları
|-0,39
|30
|38
|Hisse Senedi Fonları
|4,39
|91
|9
|Karma ve Değişken Fonlar
|0,58
|70
|47
|Katılım Fonları
|0,83
|33
|7
|Kıymetli Maden Fonları
|0,24
|13
|2
|Para Piyasası Fonları
|0,50
|47
|0
|Serbest Fon
|1,39
|592
|209
|Emeklilik Fonları
|Emeklilik Fonları
|1,96
|321
|56
|Başlangıç Fonları
|0,54
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|0,05
|23
|23
|Değişken
|2,91
|132
|10
|Devlet Katkısı
|2,28
|12
|0
|Endeks
|4,04
|4
|0
|Fon Sepeti Fonu
|-0,19
|4
|10
|Hisse Senedi
|4,02
|32
|0
|Karma
|0,95
|5
|4
|Katılım
|2,11
|27
|3
|Kıymetli Madenler
|0,02
|9
|6
|OKS Katılım
|1,09
|24
|0
|OKS Standart
|1,57
|10
|0
|Para Piyasası
|0,52
|13
|0
|Standart
|1,86
|13
|0
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|1,27
|3
|0