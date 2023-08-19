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Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,36, BES fonları yüzde 1,96 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,39 ile 'Hisse Senedi Fonları' olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,39 ile 'Fon Sepeti Fonları' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,04 ile 'Endeks' iken, tek gerileyen yüzde 0,19 ile 'Fon Sepeti Fonu' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Yatırım Fonları: 1,36 getiri, 934 kazandıran fon, 326 kaybettiren fon. BES Fonları: 1,96 getiri, 321 kazandıran fon, 56 kaybettiren fon.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,36, BES fonları yüzde 1,96 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,39 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,39 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,04 ile "Endeks" iken, tek gerileyen yüzde 0,19 ile "Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 1,36934326
Borsa Yatırım Fonları2,00115
Borçlanma Araçları Fonları0,735814
Fon Sepeti Fonları-0,393038
Hisse Senedi Fonları4,39919
Karma ve Değişken Fonlar0,587047
Katılım Fonları0,83337
Kıymetli Maden Fonları0,24132
Para Piyasası Fonları0,50470
Serbest Fon1,39592209
Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,9632156
Başlangıç Fonları0,54100
Borçlanma Araçları0,052323
Değişken2,9113210
Devlet Katkısı2,28120
Endeks4,0440
Fon Sepeti Fonu-0,19410
Hisse Senedi4,02320
Karma0,9554
Katılım2,11273
Kıymetli Madenler0,0296
OKS Katılım1,09240
OKS Standart1,57100
Para Piyasası0,52130
Standart1,86130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,2730
(Sürecek)

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi

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