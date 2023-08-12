Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,15, BES fonları yüzde 2,18 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,59 ile 'Hisse Senedi Fonları' olurken, tek gerileyen fon yüzde 1,28 ile 'Kıymetli Maden Fonları' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,57 ile 'Endeks' iken, tek gerileyen yüzde 0,34 ile 'Kıymetli Madenler' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları verilmiştir.