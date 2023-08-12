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Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Ekonomi Haberleri

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,15, BES fonları yüzde 2,18 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,59 ile 'Hisse Senedi Fonları' olurken, tek gerileyen fon yüzde 1,28 ile 'Kıymetli Maden Fonları' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,57 ile 'Endeks' iken, tek gerileyen yüzde 0,34 ile 'Kıymetli Madenler' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları verilmiştir.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,15, BES fonları yüzde 2,18 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,59 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, tek gerileyen fon yüzde 1,28 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,57 ile "Endeks" iken, tek gerileyen yüzde 0,34 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 1,151054188
Borsa Yatırım Fonları2,50133
Borçlanma Araçları Fonları0,61684
Fon Sepeti Fonları0,725116
Hisse Senedi Fonları3,59919
Karma ve Değişken Fonlar1,149126
Katılım Fonları0,82346
Kıymetli Maden Fonları-0,41114
Para Piyasası Fonları0,52470
Serbest Fon1,01671113
Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu

Emeklilik Fonları 2,1834729
Başlangıç Fonları0,34100
Borçlanma Araçları0,83432
Değişken2,971384
Devlet Katkısı2,52120
Endeks4,5740
Fon Sepeti Fonu1,57131
Hisse Senedi3,95284
Karma2,0490
Katılım2,26282
Kıymetli Madenler-0,34114
OKS Katılım1,19231
OKS Standart1,4891
Para Piyasası0,28130
Standart1,72130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon3,7130
(Sürecek)

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi

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