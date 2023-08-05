Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,65, BES fonları yüzde 2,52 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,19 ile 'Hisse Senedi Fonları' olurken, en fazla gerileyen yüzde 1,28 'Kıymetli Maden Fonları' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 8,03 ile 'Endeks' iken, tek gerileyen yüzde 1,23 ile 'Kıymetli Madenler' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Yatırım Fonları İstatistik Tablosu: Fon Kategori, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren (Adet). Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu: Fon Kategori, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren (Adet).
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,65, BES fonları yüzde 2,52 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,19 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, en fazla gerileyen yüzde 1,28 "Kıymetli Maden Fonları" oldu.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 8,03 ile "Endeks" iken, tek gerileyen yüzde 1,23 ile "Kıymetli Madenler" oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Yatırım Fonları İstatistik Tablosu
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
|Yatırım Fonları
|1,65
|1042
|223
|Borsa Yatırım Fonları
|4,50
|13
|3
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,47
|66
|7
|Fon Sepeti Fonları
|-0,11
|33
|34
|Hisse Senedi Fonları
|5,19
|91
|9
|Karma ve Değişken Fonlar
|1,06
|79
|38
|Katılım Fonları
|0,80
|34
|6
|Kıymetli Maden Fonları
|-1,28
|1
|14
|Para Piyasası Fonları
|0,53
|47
|0
|Serbest Fon
|1,72
|691
|115
|Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu
|Emeklilik Fonları
|2,52
|338
|39
|Başlangıç Fonları
|0,52
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|0,44
|34
|12
|Değişken
|3,66
|135
|7
|Devlet Katkısı
|2,91
|12
|0
|Endeks
|8,03
|4
|0
|Fon Sepeti Fonu
|1,09
|11
|3
|Hisse Senedi
|4,77
|32
|0
|Karma
|1,15
|8
|1
|Katılım
|2,77
|28
|2
|Kıymetli Madenler
|-1,23
|1
|14
|OKS Katılım
|1,31
|24
|0
|OKS Standart
|1,73
|10
|0
|Para Piyasası
|0,47
|13
|0
|Standart
|2,03
|13
|0
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|4,79
|3
|0