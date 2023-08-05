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Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Ekonomi Haberleri

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,65, BES fonları yüzde 2,52 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,19 ile 'Hisse Senedi Fonları' olurken, en fazla gerileyen yüzde 1,28 'Kıymetli Maden Fonları' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 8,03 ile 'Endeks' iken, tek gerileyen yüzde 1,23 ile 'Kıymetli Madenler' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Yatırım Fonları İstatistik Tablosu: Fon Kategori, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren (Adet). Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu: Fon Kategori, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren (Adet).

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,65, BES fonları yüzde 2,52 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,19 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, en fazla gerileyen yüzde 1,28 "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 8,03 ile "Endeks" iken, tek gerileyen yüzde 1,23 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 1,651042223
Borsa Yatırım Fonları4,50133
Borçlanma Araçları Fonları0,47667
Fon Sepeti Fonları-0,113334
Hisse Senedi Fonları5,19919
Karma ve Değişken Fonlar1,067938
Katılım Fonları0,80346
Kıymetli Maden Fonları-1,28114
Para Piyasası Fonları0,53470
Serbest Fon1,72691115
Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu

Emeklilik Fonları 2,5233839
Başlangıç Fonları0,52100
Borçlanma Araçları0,443412
Değişken3,661357
Devlet Katkısı2,91120
Endeks8,0340
Fon Sepeti Fonu1,09113
Hisse Senedi4,77320
Karma1,1581
Katılım2,77282
Kıymetli Madenler-1,23114
OKS Katılım1,31240
OKS Standart1,73100
Para Piyasası0,47130
Standart2,03130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon4,7930
(Sürecek)

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi

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