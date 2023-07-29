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Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Ekonomi Haberleri

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,30, BES fonları yüzde 1,53 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,00 ile 'Hisse Senedi Fonları' olurken, tek gerileyen yüzde 0,32 ile 'Kıymetli Maden Fonları' gerileyen fon oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,90 ile 'Hisse Senedi' iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: ...

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,30, BES fonları yüzde 1,53 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,00 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, tek gerileyen yüzde 0,32 ile "Kıymetli Maden Fonları" gerileyen fon oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,90 ile "Hisse Senedi" iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları 1,301116119
Borsa Yatırım Fonları1,04115
Borçlanma Araçları Fonları0,65703
Fon Sepeti Fonları0,675611
Hisse Senedi Fonları3,00991
Karma ve Değişken Fonlar1,351135
Katılım Fonları0,77346
Kıymetli Maden Fonları-0,32114
Para Piyasası Fonları0,55470
Serbest Fon1,3069679
Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu

HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları 1,5335819
Başlangıç Fonları0,48100
Borçlanma Araçları0,52434
Değişken1,961421
Devlet Katkısı1,82120
Endeks2,2040
Fon Sepeti Fonu1,19140
Hisse Senedi2,90310
Karma1,0590
Katılım1,85272
Kıymetli Madenler0,01411
OKS Katılım1,18240
OKS Standart1,31100
Para Piyasası0,43130
Standart1,19121
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,0530
(Sürecek)

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi

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