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Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Ekonomi Haberleri

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 3,27, BES fonları yüzde 3,44 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,57 ile 'Hisse Senedi Fonları' olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 7,13 ile 'Endeks' iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: ...

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 3,27, BES fonları yüzde 3,44 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,57 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 7,13 ile "Endeks" iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 3,27121035
Borsa Yatırım Fonları5,52151
Borçlanma Araçları Fonları1,12694
Fon Sepeti Fonları3,32670
Hisse Senedi Fonları5,57973
Karma ve Değişken Fonlar3,501180
Katılım Fonları2,46400
Kıymetli Maden Fonları4,73150
Para Piyasası Fonları0,56470
Serbest Fon3,3175728
Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu

HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları 3,443743
Başlangıç Fonları0,60100
Borçlanma Araçları2,24452
Değişken3,951430
Devlet Katkısı2,56120
Endeks7,1340
Fon Sepeti Fonu2,99140
Hisse Senedi5,52310
Karma3,6790
Katılım4,18290
Kıymetli Madenler5,27150
OKS Katılım2,12240
OKS Standart2,49100
Para Piyasası0,44130
Standart2,06121
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,5530
(Sürecek)

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi

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