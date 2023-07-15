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Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Ekonomi Haberleri

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,17, BES fonları yüzde 2,12 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,38 ile 'Hisse Senedi Fonları' olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 3,52 ile 'Hisse Senedi' iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: (Sürecek)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,17, BES fonları yüzde 2,12 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,38 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 3,52 ile "Hisse Senedi" iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları 2,17117752
Borsa Yatırım Fonları4,07160
Borçlanma Araçları Fonları1,02712
Fon Sepeti Fonları3,50660
Hisse Senedi Fonları4,38990
Karma ve Değişken Fonlar3,061171
Katılım Fonları1,06400
Kıymetli Maden Fonları1,68150
Para Piyasası Fonları0,60470
Serbest Fon1,9072249
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları 2,123741
Başlangıç Fonları0,76100
Borçlanma Araçları1,81461
Değişken2,391430
Devlet Katkısı2,44120
Endeks3,3740
Fon Sepeti Fonu3,20120
Hisse Senedi3,52310
Karma2,5790
Katılım1,95290
Kıymetli Madenler1,35150
OKS Katılım0,91240
OKS Standart1,33100
Para Piyasası0,58130
Standart1,53130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,4830

(Sürecek)

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi

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