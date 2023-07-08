Üye Girişi
Haberler
Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Ekonomi Haberleri

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,11, BES fonları yüzde 3,30 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,67 ile 'Hisse Senedi Fonları' olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 6,43 ile 'Hisse Senedi Fonları' iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: ...

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,11, BES fonları yüzde 3,30 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,67 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 6,43 ile "Hisse Senedi Fonları" iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları 2,11111269
Borsa Yatırım Fonları5,09151
Borçlanma Araçları Fonları0,44712
Fon Sepeti Fonları1,12588
Hisse Senedi Fonları5,67926
Karma ve Değişken Fonlar2,371153
Katılım Fonları1,49400
Kıymetli Maden Fonları0,82150
Para Piyasası Fonları0,34470
Serbest Fon2,0367450
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları 3,3036015
Başlangıç Fonları0,42100
Borçlanma Araçları0,573710
Değişken3,981403
Devlet Katkısı3,51120
Endeks6,2640
Fon Sepeti Fonu1,79120
Hisse Senedi6,43310
Karma2,7490
Katılım5,80290
Kıymetli Madenler0,68132
OKS Katılım3,23240
OKS Standart2,24100
Para Piyasası0,33130
Standart2,67130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,5730
(Sürecek)

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title