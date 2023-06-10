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Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Ekonomi Haberleri

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 8,49, BES fonları yüzde 7,10 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 10,97 ile fon sepeti fonları olurken, yatırım fonları arasında gerileyen fon bulunmuyor. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 11,78 ile fon sepeti fonu iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 8,49, BES fonları yüzde 7,10 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 10,97 ile fon sepeti fonları olurken, yatırım fonları arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 11,78 ile fon sepeti fonu iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları 8,49118434
Borsa Yatırım Fonları10,92160
Borçlanma Araçları Fonları3,05667
Fon Sepeti Fonları10,97660
Hisse Senedi Fonları9,99941
Karma ve Değişken Fonlar9,611171
Katılım Fonları4,84390
Kıymetli Maden Fonları9,96150
Para Piyasası Fonları0,57470
Serbest Fon9,0774025
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları 7,103723
Başlangıç Fonları1,10100
Borçlanma Araçları7,33443
Değişken7,601430
Devlet Katkısı5,98120
Endeks11,5840
Fon Sepeti Fonu11,78120
Hisse Senedi10,78310
Karma10,5590
Katılım6,33290
Kıymetli Madenler10,19150
OKS Katılım3,01240
OKS Standart5,05100
Para Piyasası0,89130
Standart4,20130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,1330

(Sürecek)

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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