Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 8,49, BES fonları yüzde 7,10 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 10,97 ile fon sepeti fonları olurken, yatırım fonları arasında gerileyen fon bulunmuyor. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 11,78 ile fon sepeti fonu iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 8,49, BES fonları yüzde 7,10 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 10,97 ile fon sepeti fonları olurken, yatırım fonları arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 11,78 ile fon sepeti fonu iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 8,49 1184 34 Borsa Yatırım Fonları 10,92 16 0 Borçlanma Araçları Fonları 3,05 66 7 Fon Sepeti Fonları 10,97 66 0 Hisse Senedi Fonları 9,99 94 1 Karma ve Değişken Fonlar 9,61 117 1 Katılım Fonları 4,84 39 0 Kıymetli Maden Fonları 9,96 15 0 Para Piyasası Fonları 0,57 47 0 Serbest Fon 9,07 740 25 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları 7,10 372 3 Başlangıç Fonları 1,10 10 0 Borçlanma Araçları 7,33 44 3 Değişken 7,60 143 0 Devlet Katkısı 5,98 12 0 Endeks 11,58 4 0 Fon Sepeti Fonu 11,78 12 0 Hisse Senedi 10,78 31 0 Karma 10,55 9 0 Katılım 6,33 29 0 Kıymetli Madenler 10,19 15 0 OKS Katılım 3,01 24 0 OKS Standart 5,05 10 0 Para Piyasası 0,89 13 0 Standart 4,20 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 2,13 3 0 (Sürecek) Sizce asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olmalı? — Haberler.com (@Haberler) June 9, 2023 Ekonomi Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu Ekonomi Haberler