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Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Ekonomi Haberleri

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 5,70, BES fonları yüzde 5,16 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 10,95 ile hisse senedi fonları olurken, yatırım fonları arasında gerileyen fon bulunmuyor. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 11,12 ile endeks fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 5,70, BES fonları yüzde 5,16 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 10,95 ile hisse senedi fonları olurken, yatırım fonları arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 11,12 ile endeks fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları 5,70117849
Borsa Yatırım Fonları9,19133
Borçlanma Araçları Fonları1,50658
Fon Sepeti Fonları5,25660
Hisse Senedi Fonları10,95940
Karma ve Değişken Fonlar5,841171
Katılım Fonları2,12381
Kıymetli Maden Fonları2,77150
Para Piyasası Fonları0,57470
Serbest Fon6,0273639
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları 5,163723
Başlangıç Fonları0,70100
Borçlanma Araçları3,69443
Değişken6,511430
Devlet Katkısı4,27120
Endeks11,1240
Fon Sepeti Fonu6,03120
Hisse Senedi10,45310
Karma6,1290
Katılım4,15290
Kıymetli Madenler2,33150
OKS Katılım1,51240
OKS Standart2,47100
Para Piyasası0,55130
Standart2,67130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon5,7630

(Sürecek)

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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