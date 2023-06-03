Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 5,70, BES fonları yüzde 5,16 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 10,95 ile hisse senedi fonları olurken, yatırım fonları arasında gerileyen fon bulunmuyor. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 11,12 ile endeks fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 5,70, BES fonları yüzde 5,16 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 10,95 ile hisse senedi fonları olurken, yatırım fonları arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 11,12 ile endeks fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: