Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,20, BES fonları yüzde 0,40 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 0,97 ile "Para Piyasası Fonları" gösterirken, en çok gerileyen fon yüzde 2,40 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,03 ile "Başlangıç Fonları" ve "Para Piyasası"nda görülürken, en çok gerileyen fon yüzde 1,99 ile "Hisse Senedi" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: