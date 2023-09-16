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Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,20, BES fonları yüzde 0,50 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,59 ile 'Para Piyasası Fonları', en çok gerileyen yüzde 2,93 ile 'Borsa Yatırım Fonları' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,20 ile 'Yaşam Döngüsü/Hedef Fon', en çok gerileyen yüzde 2,37 ile 'Devlet Katkısı' olarak gerçekleşti. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: ...

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,20, BES fonları yüzde 0,50 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,59 ile "Para Piyasası Fonları", en çok gerileyen yüzde 2,93 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,20 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon", en çok gerileyen yüzde 2,37 ile "Devlet Katkısı" olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları -0,20815439
Borsa Yatırım Fonları-2,93217
Borçlanma Araçları Fonları0,105913
Fon Sepeti Fonları0,063930
Hisse Senedi Fonları-1,701388
Karma ve Değişken Fonlar-0,015859
Katılım Fonları0,162911
Kıymetli Maden Fonları-0,34015
Para Piyasası Fonları0,59460
Serbest Fon-0,15571223
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları -0,50134243
Başlangıç Fonları0,76100
Borçlanma Araçları-0,202917
Değişken-0,5337105
Devlet Katkısı-2,37012
Endeks-1,3504
Fon Sepeti Fonu0,1077
Hisse Senedi-1,50230
Karma-0,8145
Katılım-0,171119
Kıymetli Madenler-0,58015
OKS Katılım0,35177
OKS Standart-0,8619
Para Piyasası0,66130
Standart-1,62013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,2030

(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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