Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,23, BES fonları yüzde 0,01 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,59 ile 'Para Piyasası Fonları' olurken, en çok gerileyen yüzde 1,71 ile 'Borsa Yatırım Fonları' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,73 ile 'OKS Standart' iken, en çok gerileyen ise yüzde 1,04 ile 'Yaşam Döngüsü/Hedef Fon' oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,23, BES fonları yüzde 0,01 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,59 ile "Para Piyasası Fonları" olurken, en çok gerileyen yüzde 1,71 ile"Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,73 ile "OKS Standart" iken, en çok gerileyen ise yüzde 1,04 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları -0,23 527 695 Borsa Yatırım Fonları -1,71 2 14 Borçlanma Araçları Fonları 0,34 59 14 Fon Sepeti Fonları -1,28 10 56 Hisse Senedi Fonları -0,95 17 80 Karma ve Değişken Fonlar -0,38 45 71 Katılım Fonları 0,02 25 14 Kıymetli Maden Fonları -0,53 0 15 Para Piyasası Fonları 0,59 47 0 Serbest Fon -0,13 324 445 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları -0,01 176 199 Başlangıç Fonları 0,67 10 0 Borçlanma Araçları 0,09 26 21 Değişken -0,01 65 78 Devlet Katkısı -0,24 2 10 Endeks -0,46 1 3 Fon Sepeti Fonu -0,77 2 10 Hisse Senedi -0,43 10 21 Karma -0,24 3 6 Katılım -0,49 4 25 Kıymetli Madenler -0,48 0 15 OKS Katılım 0,62 21 3 OKS Standart 1,73 10 0 Para Piyasası 0,48 13 0 Standart 0,08 9 4 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -1,04 0 3 (Sürecek) Ekonomi Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu Ekonomi Haberler