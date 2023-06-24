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Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Ekonomi Haberleri

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,23, BES fonları yüzde 0,01 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,59 ile 'Para Piyasası Fonları' olurken, en çok gerileyen yüzde 1,71 ile 'Borsa Yatırım Fonları' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,73 ile 'OKS Standart' iken, en çok gerileyen ise yüzde 1,04 ile 'Yaşam Döngüsü/Hedef Fon' oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,23, BES fonları yüzde 0,01 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,59 ile "Para Piyasası Fonları" olurken, en çok gerileyen yüzde 1,71 ile"Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,73 ile "OKS Standart" iken, en çok gerileyen ise yüzde 1,04 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları -0,23527695
Borsa Yatırım Fonları-1,71214
Borçlanma Araçları Fonları0,345914
Fon Sepeti Fonları-1,281056
Hisse Senedi Fonları-0,951780
Karma ve Değişken Fonlar-0,384571
Katılım Fonları0,022514
Kıymetli Maden Fonları-0,53015
Para Piyasası Fonları0,59470
Serbest Fon-0,13324445
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları -0,01176199
Başlangıç Fonları0,67100
Borçlanma Araçları0,092621
Değişken-0,016578
Devlet Katkısı-0,24210
Endeks-0,4613
Fon Sepeti Fonu-0,77210
Hisse Senedi-0,431021
Karma-0,2436
Katılım-0,49425
Kıymetli Madenler-0,48015
OKS Katılım0,62213
OKS Standart1,73100
Para Piyasası0,48130
Standart0,0894
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-1,0403

(Sürecek)

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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