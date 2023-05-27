Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti
Ekonomi Haberleri
Yatırım fonları ve BES fonları bu hafta değer kaybetti. Para piyasası fonları en fazla yükselen, hisse senedi fonları ise en çok gerileyen fonlar oldu. Haftalık getiriler ve kazandıran/kaybettiren fon sayıları da açıklandı.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,25, BES fonları yüzde 1,12 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,30 ile para piyasası fonları, en çok gerileyen ise yüzde 2,60 ile hisse senedi fonları oldu.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,31 ile borçlanma araçları fonları iken, bu fonlar arasında da en çok yüzde 3,66 ile endeks fonları geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Haftalık Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
|Yatırım Fonları
|-0,25
|627
|523
|Borsa Yatırım Fonları
|-0,95
|6
|10
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,25
|60
|13
|Fon Sepeti Fonları
|-0,50
|18
|48
|Hisse Senedi Fonları
|-2,60
|5
|89
|Karma ve Değişken Fonlar
|-0,69
|35
|82
|Katılım Fonları
|-0,04
|28
|11
|Kıymetli Maden Fonları
|-0,44
|4
|11
|Para Piyasası Fonları
|0,30
|47
|0
|Serbest Fon
|0,07
|430
|269
|HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
|Emeklilik Fonları
|-1,12
|103
|272
|Başlangıç Fonları
|0,24
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|0,31
|28
|19
|Değişken
|-1,33
|27
|116
|Devlet Katkısı
|-1,94
|0
|12
|Endeks
|-3,66
|0
|4
|Fon Sepeti Fonu
|-0,88
|3
|9
|Hisse Senedi
|-2,96
|1
|30
|Karma
|-0,51
|3
|6
|Katılım
|-1,53
|3
|26
|Kıymetli Madenler
|-0,47
|3
|12
|OKS Katılım
|-0,44
|12
|12
|OKS Standart
|-1,23
|0
|10
|Para Piyasası
|0,18
|13
|0
|Standart
|-1,83
|0
|13
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|-2,33
|0
|3
(Sürecek)
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500