Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Yatırım fonları ve BES fonları bu hafta değer kaybetti. Para piyasası fonları en fazla yükselen, hisse senedi fonları ise en çok gerileyen fonlar oldu. Haftalık getiriler ve kazandıran/kaybettiren fon sayıları da açıklandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,25, BES fonları yüzde 1,12 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,30 ile para piyasası fonları, en çok gerileyen ise yüzde 2,60 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,31 ile borçlanma araçları fonları iken, bu fonlar arasında da en çok yüzde 3,66 ile endeks fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: