Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Ekonomi Haberleri

Yatırım fonları ve BES fonları bu hafta değer kaybetti. Para piyasası fonları en fazla yükselen, hisse senedi fonları ise en çok gerileyen fonlar oldu. Haftalık getiriler ve kazandıran/kaybettiren fon sayıları da açıklandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,25, BES fonları yüzde 1,12 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,30 ile para piyasası fonları, en çok gerileyen ise yüzde 2,60 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,31 ile borçlanma araçları fonları iken, bu fonlar arasında da en çok yüzde 3,66 ile endeks fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları -0,25627523
Borsa Yatırım Fonları-0,95610
Borçlanma Araçları Fonları0,256013
Fon Sepeti Fonları-0,501848
Hisse Senedi Fonları-2,60589
Karma ve Değişken Fonlar-0,693582
Katılım Fonları-0,042811
Kıymetli Maden Fonları-0,44411
Para Piyasası Fonları0,30470
Serbest Fon0,07430269
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları -1,12103272
Başlangıç Fonları0,24100
Borçlanma Araçları0,312819
Değişken-1,3327116
Devlet Katkısı-1,94012
Endeks-3,6604
Fon Sepeti Fonu-0,8839
Hisse Senedi-2,96130
Karma-0,5136
Katılım-1,53326
Kıymetli Madenler-0,47312
OKS Katılım-0,441212
OKS Standart-1,23010
Para Piyasası0,18130
Standart-1,83013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-2,3303

(Sürecek)

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title