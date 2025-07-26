Yatırım ve BES Fonları Bu Hafta Yükseldi

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,69, BES fonları ise yüzde 1,73 değer kazandı. Hisse Senedi Fonları yüzde 2,70 ile en fazla yükselişi gösterdi.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,69, BES fonları yüzde 1,73 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,70 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,65 ile "Endekste görüldü.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları 1,69174055
Borsa Yatırım Fonları2,58250
Borçlanma Araçları Fonları1,22810
Fon Sepeti Fonları1,89810
Hisse Senedi Fonları2,701601
Karma ve Değişken Fonlar2,041560
Katılım Fonları1,21750
Kıymetli Maden Fonları1,52220
Para Piyasası Fonları0,91700
Serbest Fon1,60109554
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,733960
Başlangıç Fonları1,00100
Borçlanma Araçları1,61450
Değişken1,751430
Devlet Katkısı2,15120
Endeks2,6550
Fon Sepeti Fonu2,08210
Hisse Senedi2,63330
Karma1,9090
Katılım1,48360
Kıymetli Madenler1,51150
OKS Katılım0,94240
OKS Standart1,63100
Para Piyasası1,05130
Standart1,87130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,7230
(Sürecek)

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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