Yatırım Teşvik Sistemi Güçleniyor

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yatırım Teşvik Sistemi'ne ilişkin olarak "Üretken sektörlerde yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlenerek devam edecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yürürlüğe giren Yatırım Teşvik Sistemine ilişkin olarak, "Daha seçici, odaklı ve etkin yeni Yatırım Teşvik Sistemimiz hayırlı olsun. Üretken sektörlerde yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlenerek devam edecek" ifadelerini kullandı.