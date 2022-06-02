"Yatırım portföyünü çeşitlendirenler, riskleri en aza indiriyor" - Haberler

Piyasalardaki değişimlere ve yatırımcı ilgisine dair değerlendirmelerini paylaşan Finfree Kurucu Su ve CEO'su Senih Mete Dal, "ABD borsaları mayıs ayında önemli kayıplar yaşasa da bireysel yatırımcıların hisse piyasalarına ilgisi azalmıyor. Uzun vadeli yatırım stratejisi izleyen bireysel yatırımcılar, pazar risklerini azaltmak için yatırım araçlarını çeşitlendirmeyi tercih ediyor" dedi.

Yakın zamanda Amerikan hisselerine yatırım yapma dönemini başlatacaklarını belirten Senih Mete Dal, "ABD borsaları, mayıs ayı piyasalarının karamsarlık sınırlarında dolaşsa da yatırımcı ilgisinin azalmadığı görülüyor. Bunun, perakende yatırımcıların daha uzun vadeli hedeflere sahip olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Uzun vadeli yatırım stratejisi izleyen bireysel yatırımcılar, pazar risklerini azaltmak için yatırım araçlarını çeşitlendirmeyi tercih ediyor. Yeni nesil yatırım platformu Finfree olarak, yatırımcıların uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için tüm yatırım ihtiyaçlarını tek bir uygulamada sunma vizyonuyla yola çıktık. Bu kapsamda, çok yakında Finfree üzerinden Amerikan hisselerine yatırım yapma dönemini başlatıyoruz" diye konuştu.

"KAYIPLARDAN KORUNMANIN YOLU PAZAR RİSKİNİ ÇEŞİTLENDİRMEK"

Değişkenliğin piyasaların doğasında olduğuna dikkat çeken Dal, "Küresel olaylardan doğrudan ya da dolaylı biçimde etkilenen tüm yatırım araçları, temel finansal prensiplerle şekillenen fırsatlar ve riskler barındırıyor. Bu noktada perakende yatırımcıların kayıplardan korunmak için pazar riskini çeşitlendirmesi gerekiyor. Farklı yatırım araçlarını ya da farklı değişkenlerle şekillenen hisse piyasalarını seçmek ve yatırım portföyünü bu şekilde tasarlamak, riski çeşitli araçlar üzerinde dağıtmaya yarıyor. Borsa yatırımını yalınlaştırmayı amaçlayan Finfree olarak bireysel yatırımcıların pazar risklerini çeşitlendirmelerini mümkün kılmak için Amerikan borsalarına yatırım yapma olanağı sunacağız" ifadelerini kullandı.

"BİREYSEL YATIRIMCILARA REKABET AVANTAJI SAĞLIYORUZ"

Farklı yatırım enstrümanlarını tek bir platformda sunan uygulamaların yatırımcıları ani değer kayıplarından korumaya yardımcı olduğuna dikkat çeken Senih Mete Dal, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Yeni nesil yatırım platformu Finfree, yatırıma dair eğitim, temel analiz, portföy takibi gibi tüm ihtiyaçları tek bir uygulamayla sunmayı amaçlıyor. Kurulduğumuz günden bu yana Türk borsasında yatırım yapmak isteyen tüm kullanıcılarımıza, hem sağladığımız verilerle hem de 2022 başından bu yana Türk hisseleriyle işlem yapma olanağı tanıyoruz. Çok yakında, Amerikan piyasalarını da platforma dahil ederek Finfree'yi tam anlamıyla bir yatırım platformuna dönüştürüyoruz. Derin finans ve borsa bilgisi olmadan yabancı hisselerin durumunu, büyümesini, karlılığını ve değerlemesini hızlıca görmeye olanak tanıyan Finfree, bireysel yatırımcıların kurumsallarla rekabet etmesini kolaylaştırıyor. Sanal portföy aracılığıyla, sıfırdan başlayanlar bile risk almadan finansal okuryazarlıklarını ve piyasa yorumlama kabiliyetlerini geliştirebiliyor."

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi