Yatırım Fonlarında Haftalık En Büyük Kayıplar

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 26,80 ile "Ünlü Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon" oldu.

"Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" ise yüzde 1,29'luk düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON 15,3924 -26,80 PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,944144 -11,72 ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON 6,459534 -6,72 ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 0,736784 -6,34 DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON 110,859649 -5,13 HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,118264 -3,95 BULLS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,952254 -3,91 INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON 4,780675 -3,83 DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 136,450023 -3,56 PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 13,906309 -3,50 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,010972 -1,29 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,03954 -1,15 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,011309 -1,14 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,011339 -1,00 ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,210366 -0,99 NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,228837 -0,96 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,116483 -0,94 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,188263 -0,89 QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,074877 -0,73 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,072148 -0,73

(Bitti)