Yatırım Fonlarında Düşüş: Haftanın En Fazla Kaybettirenleri Açıklandı
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Yüzde 40,11'lik kayıpla dikkat çekti. Emeklilik fonlarında ise kaybettiren fon bulunmuyor.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 40,11 düşüşle Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Emeklilik fonlarında kaybettiren fon bulunmazken, Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 0,18'lik artışla en az kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
(Bitti)
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,118839
|-40,11
|PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,515059
|-17,50
|PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|4,110725
|-16,35
|ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,030687
|-15,25
|ZİRAAT PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) ÖZEL FON
|25,159729
|-12,94
|PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,551785
|-12,90
|HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|5,367138
|-12,46
|DENİZ PORTFÖY ORS SERBEST ÖZEL FON
|132,405402
|-10,97
|BULLS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,431857
|-10,59
|PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON
|1,307412
|-7,84
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,177534
|0,18
|ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,558833
|0,21
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,33516
|0,22
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,010917
|0,35
|METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,348706
|0,37
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,448556
|0,37
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,625256
|0,58
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,104262
|0,67
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,040883
|0,72
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATLAS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,09786
|0,72
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi