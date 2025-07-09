Yatırım Fonları ve Mevduat Stopaj Oranları Yükseltildi

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yatırım fonları ve kısa vadeli mevduata uygulanan stopaj oranı yüzde 17,5'e çıkarıldı. Yatırım fonları önceki yüzde 15 oranından yüzde 17,5'e yükselirken, 6 aya kadar vadeli hesaplarda bu oran yüzde 15'ten yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar olanlarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yatırım fonları ve kısa vadeli mevduata uygulanan stopaj oranı yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yatırım fonları ve kısa vadeli mevduata uygulanan stopaj oranı yüzde 17,5'e yükseltildi. Yatırım fonları yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükselirken, 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12'den yüzde 15'e yükseltildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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