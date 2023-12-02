Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 25,73 ile A1 Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,64'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 27,18 ile Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu??????? ise yüzde 3,74 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: