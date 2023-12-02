Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 25,73 ile A1 Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,64'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 27,18 ile Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon oldu.
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu??????? ise yüzde 3,74 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON
|0,374899
|27,18
|A1 PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,147045
|20,48
|QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|10,176512
|11,77
|DENİZ PORTFÖY ANATOLİA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,526544
|11,23
|HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|8,655778
|7,40
|DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
|7,138352
|7,28
|ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,057926
|7,21
|İSTANBUL PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON
|2,124005
|6,81
|İSTANBUL PORTFÖY ARK I SERBEST FON
|0,558948
|6,64
|STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON
|3,387233
|6,63
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,034512
|3,74
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,202973
|3,37
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,128128
|3,30
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,018918
|3,16
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,208216
|3,07
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,206673
|3,00
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,219755
|2,99
|BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,208003
|2,92
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,191428
|2,90
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,110716
|2,73