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Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler

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Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 25,73 ile A1 Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,64'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 27,18 ile Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu??????? ise yüzde 3,74 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON0,37489927,18
A1 PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,14704520,48
QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON10,17651211,77
DENİZ PORTFÖY ANATOLİA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,52654411,23
HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)8,6557787,40
DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON7,1383527,28
ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,0579267,21
İSTANBUL PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON2,1240056,81
İSTANBUL PORTFÖY ARK I SERBEST FON0,5589486,64
STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON3,3872336,63
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0345123,74
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2029733,37
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1281283,30
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0189183,16
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2082163,07
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2066733,00
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2197552,99
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2080032,92
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1914282,90
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1107162,73
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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