Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,41, BES fonları ise yüzde 2,00 değer kazandı. En fazla yükseliş, Kıymetli Maden Fonları'nda gerçekleşti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 5,36 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 5,27 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, gerileyen fon bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları 1,411820156
Borsa Yatırım Fonları2,87290
Borçlanma Araçları Fonları0,99840
Fon Sepeti Fonları1,96853
Hisse Senedi Fonları2,821669
Karma ve Değişken Fonlar1,4214217
Katılım Fonları1,82890
Kıymetli Maden Fonları5,36250
Para Piyasası Fonları0,74750
Serbest Fon1,141154127
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 2,003882
Başlangıç Fonları0,78100
Borçlanma Araçları1,22440
Değişken2,131350
Devlet Katkısı2,30120
Endeks1,8131
Fon Sepeti Fonu1,87221
Hisse Senedi2,60350
Karma1,5580
Katılım1,94370
Kıymetli Madenler5,27160
OKS Katılım1,03240
OKS Standart1,66100
Para Piyasası0,78120
Standart1,94130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,4530
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
