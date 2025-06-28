Yatırım Fonları ve BES Fonları Değer Kazandı

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,65, BES fonları ise yüzde 1,52 değer kazandı. Hisse Senedi Fonları en fazla yükselişi gösterirken, Kıymetli Maden Fonları düşüş yaşadı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,65, BES fonları yüzde 1,52 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,91 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, tek azalan fon yüzde 0,99 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,64 ile "Hisse Senedi", tek düşüş yüzde 0,58 azalışla "Kıymetli Madenler"de görüldü.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları1,651631128
Borsa Yatırım Fonları1,85205
Borçlanma Araçları Fonları1,04810
Fon Sepeti Fonları1,40755
Hisse Senedi Fonları2,911564
Karma ve Değişken Fonlar2,001485
Katılım Fonları0,705815
Kıymetli Maden Fonları-0,99020
Para Piyasası Fonları0,90680
Serbest Fon1,64104579
Haftalık Emeklilik Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Emeklilik Fonları1,5237322
Başlangıç Fonları0,94100
Borçlanma Araçları1,26450
Değişken1,761412
Devlet Katkısı2,39120
Endeks2,6250
Fon Sepeti Fonu1,70164
Hisse Senedi2,64321
Karma1,8990
Katılım0,78351
Kıymetli Madenler-0,58114
OKS Katılım0,79240
OKS Standart1,50100
Para Piyasası0,96130
Standart1,75130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,6030
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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