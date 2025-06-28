Yatırım Fonları ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,65, BES fonları yüzde 1,52 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,91 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, tek azalan fon yüzde 0,99 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,64 ile "Hisse Senedi", tek düşüş yüzde 0,58 azalışla "Kıymetli Madenler"de görüldü.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 1,65 1631 128 Borsa Yatırım Fonları 1,85 20 5 Borçlanma Araçları Fonları 1,04 81 0 Fon Sepeti Fonları 1,40 75 5 Hisse Senedi Fonları 2,91 156 4 Karma ve Değişken Fonlar 2,00 148 5 Katılım Fonları 0,70 58 15 Kıymetli Maden Fonları -0,99 0 20 Para Piyasası Fonları 0,90 68 0 Serbest Fon 1,64 1045 79 Haftalık Emeklilik Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Emeklilik Fonları 1,52 373 22 Başlangıç Fonları 0,94 10 0 Borçlanma Araçları 1,26 45 0 Değişken 1,76 141 2 Devlet Katkısı 2,39 12 0 Endeks 2,62 5 0 Fon Sepeti Fonu 1,70 16 4 Hisse Senedi 2,64 32 1 Karma 1,89 9 0 Katılım 0,78 35 1 Kıymetli Madenler -0,58 1 14 OKS Katılım 0,79 24 0 OKS Standart 1,50 10 0 Para Piyasası 0,96 13 0 Standart 1,75 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 2,60 3 0

(Sürecek)