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Yatırım Fonları ve BES Fonları Değer Kazandı

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Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,61 yükseliş yaşarken BES fonları yüzde 0,10 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,83 ile 'Fon Sepeti Fonları', tek gerileyen yüzde 0,42 ile 'Hisse Senedi Fonları' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,62 ile 'Kıymetli Madenler', en çok gerileyen yüzde 1,35 ile 'Endeks' olarak gerçekleşti. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları da verildi.

Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,61 yükseliş yaşarken BES fonları yüzde 0,10 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,83 ile "Fon Sepeti Fonları", tek gerileyen yüzde 0,42 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,62 ile "Kıymetli Madenler", en çok gerileyen yüzde 1,35 ile "Endeks" olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 0,611033278
Borsa Yatırım Fonları0,14119
Borçlanma Araçları Fonları0,61665
Fon Sepeti Fonları1,83665
Hisse Senedi Fonları-0,423173
Karma ve Değişken Fonlar1,209227
Katılım Fonları0,83393
Kıymetli Maden Fonları1,70160
Para Piyasası Fonları0,69450
Serbest Fon0,52678165
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,10207169
Başlangıç Fonları0,69100
Borçlanma Araçları0,93415
Değişken-0,095783
Devlet Katkısı-0,42111
Endeks-1,3504
Fon Sepeti Fonu1,23150
Hisse Senedi-0,43923
Karma1,1672
Katılım-1,16822
Kıymetli Madenler1,62150
OKS Katılım-0,371212
OKS Standart0,7791
Para Piyasası0,69130
Standart-0,2085
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,0421
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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