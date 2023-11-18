Yatırım Fonları ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,61 yükseliş yaşarken BES fonları yüzde 0,10 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,83 ile 'Fon Sepeti Fonları', tek gerileyen yüzde 0,42 ile 'Hisse Senedi Fonları' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,62 ile 'Kıymetli Madenler', en çok gerileyen yüzde 1,35 ile 'Endeks' olarak gerçekleşti. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları da verildi.

Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,61 yükseliş yaşarken BES fonları yüzde 0,10 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,83 ile "Fon Sepeti Fonları", tek gerileyen yüzde 0,42 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,62 ile "Kıymetli Madenler", en çok gerileyen yüzde 1,35 ile "Endeks" olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: