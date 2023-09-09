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Yatırım Fonları ve BES Fonları Değer Kazandı

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,39 değer kazanırken, BES fonları yüzde 2,24'lük değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,15 ile 'Hisse Senedi Fonları' olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,94 ile 'Kıymetli Maden Fonları' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,76 ile 'Endeks' iken, tek gerileyen yüzde 1,38 ile 'Kıymetli Madenler' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları da verildi.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,39 değer kazanırken, BES fonları yüzde 2,24'lük değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,15 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,94 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,76 ile "Endeks" iken, tek gerileyen yüzde 1,38 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonlar

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 1,391024239
Borsa Yatırım Fonları3,75133
Borçlanma Araçları Fonları0,42639
Fon Sepeti Fonları0,003831
Hisse Senedi Fonları5,15928
Karma ve Değişken Fonlar1,078037
Katılım Fonları0,60346
Kıymetli Maden Fonları-0,94015
Para Piyasası Fonları0,57470
Serbest Fon1,31670133
Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 2,2433047
Başlangıç Fonları0,46100
Borçlanma Araçları0,282620
Değişken3,271357
Devlet Katkısı2,67120
Endeks4,6540
Fon Sepeti Fonu1,05122
Hisse Senedi4,76320
Karma1,3581
Katılım2,47282
Kıymetli Madenler-1,38015
OKS Katılım1,35240
OKS Standart1,74100
Para Piyasası0,47130
Standart1,71130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,9130
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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