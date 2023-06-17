Yatırım Fonları ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,43, BES fonları yüzde 0,93 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,17 ile 'Serbest Fon' olurken, tek gerileyen yüzde 0,70 ile 'Borsa Yatırım Fonları' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,87 ile 'Fon Sepeti Fonu' iken, tek gerileyen ise yüzde 0,83 ile 'Endeks' oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,43, BES fonları yüzde 0,93 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,17 ile "Serbest Fon" olurken, tek gerileyen yüzde 0,70 ile"Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,87 ile "Fon Sepeti Fonu" iken, tek gerileyen ise yüzde 0,83 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 2,43 1066 147 Borsa Yatırım Fonları -0,70 3 13 Borçlanma Araçları Fonları 0,71 69 4 Fon Sepeti Fonları 1,74 59 7 Hisse Senedi Fonları 0,82 63 33 Karma ve Değişken Fonlar 1,99 108 10 Katılım Fonları 0,72 36 3 Kıymetli Maden Fonları 0,12 10 5 Para Piyasası Fonları 0,59 47 0 Serbest Fon 3,17 674 85 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları 0,93 350 25 Başlangıç Fonları 0,59 10 0 Borçlanma Araçları 1,46 47 0 Değişken 0,88 131 12 Devlet Katkısı 0,28 10 2 Endeks -0,83 1 3 Fon Sepeti Fonu 1,87 12 0 Hisse Senedi 1,17 28 3 Karma 1,53 9 0 Katılım 0,75 27 2 Kıymetli Madenler 0,73 14 1 OKS Katılım 0,86 24 0 OKS Standart 0,91 10 0 Para Piyasası 0,41 13 0 Standart 0,60 12 1 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,21 2 1 (Sürecek) Ekonomi Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu Ekonomi Haberler