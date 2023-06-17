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Yatırım Fonları ve BES Fonları Değer Kazandı

Yatırım Fonları ve BES Fonları Değer Kazandı

Ekonomi Haberleri

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,43, BES fonları yüzde 0,93 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,17 ile 'Serbest Fon' olurken, tek gerileyen yüzde 0,70 ile 'Borsa Yatırım Fonları' oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,87 ile 'Fon Sepeti Fonu' iken, tek gerileyen ise yüzde 0,83 ile 'Endeks' oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,43, BES fonları yüzde 0,93 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,17 ile "Serbest Fon" olurken, tek gerileyen yüzde 0,70 ile"Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,87 ile "Fon Sepeti Fonu" iken, tek gerileyen ise yüzde 0,83 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları 2,431066147
Borsa Yatırım Fonları-0,70313
Borçlanma Araçları Fonları0,71694
Fon Sepeti Fonları1,74597
Hisse Senedi Fonları0,826333
Karma ve Değişken Fonlar1,9910810
Katılım Fonları0,72363
Kıymetli Maden Fonları0,12105
Para Piyasası Fonları0,59470
Serbest Fon3,1767485
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları 0,9335025
Başlangıç Fonları0,59100
Borçlanma Araçları1,46470
Değişken0,8813112
Devlet Katkısı0,28102
Endeks-0,8313
Fon Sepeti Fonu1,87120
Hisse Senedi1,17283
Karma1,5390
Katılım0,75272
Kıymetli Madenler0,73141
OKS Katılım0,86240
OKS Standart0,91100
Para Piyasası0,41130
Standart0,60121
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,2121

(Sürecek)

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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