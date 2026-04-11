Yatırımcı rehberi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu Azimut Portföy 23.0 Serbest Fon, yüzde 78,08'lik bir düşüşle ilk sırada yer aldı. Emeklilik fonları arasında ise Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 0,90 azalışla dikkati çekti.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
AZİMUT PORTFÖY 23.0 SERBEST FON0,18947-78,08
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON2,645478-67,31
PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,022102-32,27
PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,48909-25,37
BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)7,155545-20,24
NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON0,87505-20,20
ROTA PORTFÖY ESİN SERBEST ÖZEL FON1,287905-20,13
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON16,958438-19,76
ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)76,967963-19,52
BULLS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,055054-16,22
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,016964-0,90
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
