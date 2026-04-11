Yatırımcı rehberi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 78,08'lik düşüşle Azimut Portföy 23.0 Serbest Fon ???????oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu??????? yüzde 0,90 azalışla tek kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler AZİMUT PORTFÖY 23.0 SERBEST FON 0,18947 -78,08 ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON 2,645478 -67,31 PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,022102 -32,27 PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,48909 -25,37 BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 7,155545 -20,24 NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON 0,87505 -20,20 ROTA PORTFÖY ESİN SERBEST ÖZEL FON 1,287905 -20,13 TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON 16,958438 -19,76 ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 76,967963 -19,52 BULLS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,055054 -16,22 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,016964 -0,90

