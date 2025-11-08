Haberler

Yatırım Fonları Haftalık Kayıplarda Zirveye Çıktı

Güncelleme:
Bu hafta yatırım fonları arasında en fazla kaybettiren fon yüzde 29,01 ile Pardus Portföy Dördüncü Serbest Fon oldu. Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise emeklilik fonları arasında en yüksek kaybı yaşadı.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 29,01 düşüşle Pardus Portföy Dördüncü Serbest Fon oldu.

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,46'lık düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON0,40053-29,01
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON1,670669-28,22
HEDEF PORTFÖY UĞUR SERBEST FON1,634844-27,43
AZİMUT PORTFÖY PINAR SERBEST ÖZEL FON2,029235-25,56
AZİMUT PORTFÖY BİLGE SERBEST ÖZEL FON2,043645-25,51
PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13,269427-25,29
İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)5,208556-24,29
BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,899713-22,47
PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,323815-20,79
BULLS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,351717-15,07
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,657872-2,46
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,200817-2,45
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,666449-2,23
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,622632-1,49
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,381069-1,46
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,062013-1,36
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,61099-1,28
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,189544-1,27
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,614273-1,21
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,377335-1,13
(Bitti)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
