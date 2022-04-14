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Yaşlılara destek sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Yaşlılara destek sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bin 752 yaşlı vatandaşa 1 milyon 911 bin 790 lira ödeme yapıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bin 752 yaşlı vatandaşa 1 milyon 911 bin 790 lira ödeme yapıldı.

Düzce Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca mart ayında ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen yaşlıların kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde bin 752 yaşlının ihtiyaç sahibi olduğu belirlendi. Yaşlılar hesaplar oluşturulmasının ardından 1 milyon 911 bin 790 lira 51 kuruş ödeme yapıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Düzce, Mart, Ekonomi, Haberler

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