Yaşlı ve Engelli Aylıkları Kurban Bayramı Öncesi Ödendi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıklarını Kurban Bayramı nedeniyle öne çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıklarını Kurban Bayramı nedeniyle öne çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesinin öne çekilmesi müjdesini verdiğini hatırlatarak, yaklaşık 1,4 milyon vatandaşa ödeme yapacaklarını belirtti. Göktaş, yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı, yaklaşık 1,2 milyar TL de engelli aylığı ödemesinin Kurban Bayramı öncesi bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını belirtti.