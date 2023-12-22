Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla "Yasadışı Ticaretle Mücadele Konferansı" düzenlendi.

Konferansta, açılış konuşmalarının ardından Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerince sunum yapıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Seda Gündüz, Genel Müdürlüğün son bir yılda teknolojik altyapısını geliştirmek için önemli yatırımlar yaptığını söyledi. Son 3 yılda 300 milyon liralık kaçak akaryakıt ele geçirildiğini belirten Gündüz, "2023'ün 11 ayında 1 milyondan fazla elektronik sigara, 515 ton sarmalık tütün ve 330 milyon makaron ele geçirildi. Aynı dönemde 57 binden fazla kaçak cep telefonu yakalandı." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Grup Başkanı Nazım Kankılıç da oluşturdukları Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) ile tütün mamulleri ve alkollü içkilerin takibi ve vergi güvenliğini sağladıklarını bildirdi.

Kankılıç, geçen yıl 19,5 milyondan fazla ürünün denetlendiğini, akaryakıtta kayıp kaçak miktarının azaltılması için teminat uygulamaları ve denetimler yapıldığını anlattı.

"Yasa Dışı Ticaretin Etkileri ve Çözüm Yolları" paneli

Konferansta, "Yasa Dışı Ticaretin Etkileri ve Çözüm Yolları" başlıklı bir panel de düzenlendi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş, buradaki konuşmasında, Türkiye'de 17 kurumun kaçak akaryakıtla mücadele konusunda faaliyet gösterdiğini belirterek, fatura ticaretinin önlenmesinin, kayıt dışı ekonominin bitirilmesi için en etkili yol olduğuna işaret etti.

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muhittin Acar ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Hakan A. Yavuz da kaçakçılıkla mücadele konusunda atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.