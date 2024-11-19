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Yasa Dışı Yolla Sokulmaya Çalışılan 5 Bin Canlı Tıbbi Sülüğe El Konuldu

Yasa Dışı Yolla Sokulmaya Çalışılan 5 Bin Canlı Tıbbi Sülüğe El Konuldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 5 bin canlı tıbbi sülüğe el konulduğunu duyurdu. İki yabancı uyruklu kişi için 2,6 milyon lira ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 5 bin canlı tıbbi sülüğe el konulduğunu bildirdi.

Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Bitki Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında ticareti, su ürünleri üretim planlanması kapsamında da avcılığı kotaya tabi olan tıbbi sülüklerin (hirudo verbana), ülkeye yasa dışı yolla sokulmak istenirken yapılan kontrolde yakalandığı aktarıldı.

Toplam ağırlığı 8,34 kilogram olan büyük boy yaklaşık 5 bin canlı tıbbi sülüğe el konulduğuna işaret edilen paylaşımda, "İki yabancı uyruklu kişiye 2 milyon 624 bin 816 lira idari para cezası uygulanmıştır. Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda paydaş kurumlarla denetimlerimiz devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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