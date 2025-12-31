Haberler

Yasa dışı yaban keçisi avlayan kişilere üç ilde yaptırım uygulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Mersin'de yasa dışı yaban keçisi avlayan kişilere toplamda 2 milyon 894 bin 565 lira idari para cezası uyguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Mersin'de yasa dışı yaban keçisi avlayan kişilere toplam 2 milyon 894 bin 565 lira idari para cezası verildi.

DKMP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, ülke genelinde yasa dışı avcılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yürütülen denetimlerde, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen kişilerin yakalandığı ve ilgili kanunlar kapsamında idari yaptırım uygulandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Denetimler kapsamında, Adıyaman'da vurduğu yaban keçisiyle yakalanan kişiye 964 bin 855 lira, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaban keçisi vurduğu tespit edilen kişiye 969 bin 591 lira, Mersin'in Silifke ilçesinde yaban keçisi vurduğu tespit edilen kişiye 960 bin 119 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı. Böylece üç farklı ilde yakalanan şahıslara toplam 2 milyon 894 bin 565 lira ceza ve tazminat uygulanırken, ele geçirilen tüfeklere de el konuldu."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
