Yasa Dışı Yaban Hayatı Ürünlerine İstanbul'da El Konuldu

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Maltepe'de gerçekleştirilen denetimde çok sayıda yasa dışı yaban hayatı ürününü ele geçirdi. Fil dişi, caretta caretta kabuğu ve timsah derisi gibi ürünlere el konulurken, iş yeri sahibine idari para cezası ve adli işlem başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kolluk kuvvetleriyle gerçekleştirdiği denetimde çok sayıda yasa dışı yaban hayatı ürünü ele geçirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bir ihbar üzerine Maltepe ilçesindeki adrese savcılığın talimatı neticesinde kolluk kuvvetleriyle denetim gerçekleştirildiği bildirilerek, fil dişi, caretta caretta kabuğu, timsah derisi, karaca trofesi gibi çok sayıda yasa dışı yaban hayatı ürününe el konulduğu belirtildi.

Söz konusu denetimde el konulan ürünler şöyle sıralandı:

"106 adet fil dişi tespih, 101 adet fil dişi tespih parçası, 180 adet kurt dişi, 10 adet halka şeklinde içi boş fil dişi, 8 adet yumurta şeklinde fil dişi, 13 adet caretta caretta kabuğundan yapılmış tespih, 8 adet aslan tırnağı, 1250 gram fil dişi parçaları, 52 adet dekoratif fil dişi obje, 1 adet geyik boynuzundan tespih ve yüzük, 1 adet timsah derisinden ve timsah dişlerinden oluşan şapka, 1 adet balina dişinden tespih, 8 adet karaca trofesi, 1 adet ceylan postu, 1 adet gelincik postu, 1 adet timsah kafası, 1 adet vaşak kafası, 1 adet engerek yılanı tahniti, 3 adet kunduz trofesi ve çene takımı, 10 adet timsah pençesi, 10 adet timsah dişi, 2 adet bufalo boynuzu, 33 adet bufalo boynuzundan yapılmış tespih."

Paylaşımda, iş yeri sahibine yönelik idari para cezası uygulandığına işaret edilerek, "El konulan ürünlerden yerli türlerimize ait olanlar için ise tazminat cezası uygulanacaktır. Ayrıca söz konusu şahıs hakkında adli işlem başlatılacaktır. Yaban hayatını hedef alan hiçbir yasa dışı faaliyete geçit vermiyoruz." ifadeleri kullanıldı.



