Yasa Dışı Saka Kuşu Taşımacılığına Operasyon: 247 Kuş Kurtarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 247 saka kuşunun kurtarıldığını bildirdi.

DKMP Genel Müdürlüğünün NSosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'den Adana'ya yolcu otobüsüyle yasa dışı şekilde taşınan 247 saka kuşuyla ilgili ihbar üzerine ekiplerin harekete geçtiği kaydedildi.

Adana Otobüs Terminali'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonuyla, kuşları teslim almaya gelen şüphelinin suçüstü yakalandığı belirtilen paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"4 kafes içinde bulunan saka kuşları için şahsa, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 93 bin 676 lira idari para cezası, 1 milyon 778 bin 400 lira tazminat cezası uygulandı. Bitkin haldeki kuşlar, veteriner kontrollerinin ardından yeniden doğaya salındı."